Сотрудников предприятий Дептранса Москвы вынуждают увольняться из-за поддержки Навального
Инженер-технолог филиала «СВАРЗ» Мосгортранса Яна Холодова записала разговор со своим начальником, заместителем директора по контролю за качеством Романом Чуриловым, в котором он требует от нее уволиться «по приказу сверху»
Сотрудница «Мосгортранса» пожаловалась на принуждение к увольнению с работы из-за акции солидарности с Алексеем Навальным, которая состоялась 21 апреля.
Инженер-технолог филиала «СВАРЗ» Мосгортранса Яна Холодова записала разговор со своим начальником, заместителем директора по контролю за качеством Романом Чуриловым, в котором он требует от нее уволиться «по приказу сверху». Запись сотрудница предоставила телеграм-каналу «Открытка».
Причину увольнения начальство Холодовой не сообщило, однако сама она предполагает, что требованием может быть связано с ее регистрацией на сайте «Свободу Навальному!».
Напомним, что ранее произошла утечка электронных адресов граждан, которые зарегистрировались на этом сайте, после чего они стали получать письма с угрозами. Неизвестные предупреждали сторонников Навального о том, что расскажут об их «политической ориентации» начальству.
Телеграм-канал «Открытка» сообщает, что случай Яны Холодовой не единственный. К авторам канала обратился сотрудник Мостранспроекта (подчиняется Департаменту транспорта Максима Ликсутова) Руслан Боровский, который рассказал, что из-за поддержки Алексея Навального его вынудили написать заявление об увольнении «по собственному желанию».
Боровский также сообщил еще о нескольких случаях принудительного увольнения работников структур Дептранса Москвы из-за участия в протестной акции.