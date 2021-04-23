Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
Глава правительства Словакии Эдуард Хегер заявил, что высылка дипломатов стала реакцией страны на последние события в Чехии. По словам премьера, деятельность сотрудников посольства выходила за рамки обычных правил международной дипломатии
Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Сотрудники посольства России должны покинуть страну в течение семи дней.
Глава правительства Словакии Эдуард Хегер заявил, что высылка дипломатов стала реакцией страны на последние события в Чехии. По словам премьера, деятельность сотрудников посольства выходила за рамки обычных правил международной дипломатии.
Одновременно с этим власти Словакии заявили, что заинтересованы в развитии отношений с Россией, основанных на взаимном уважении.
Напомним, что Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В качестве санкций чешские власти выслали из страны 18 сотрудников посольства России. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
Руководитель пресс-службы посольства России в Словакии Владислав Куликов заявил РБК, что решение Братиславы о высылке дипломатов противоречит «добрым отношениям между народами».