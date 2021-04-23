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Общество
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23 апреля 2021, 01:11

Лечащие врачи Алексея Навального попросили его прекратить голодовку

Лечащие врачи Алексея Навального обратились к нему с просьбой прекратить голодовку, которую политик держит уже 23 дня. Медики отметили, что если он не прекратить акцию протеста, то «лечить им будет некого»

Лечащие врачи Алексея Навального попросили его прекратить голодовку
Фото: VotTak.tv

Лечащие врачи Алексея Навального обратились к нему с просьбой прекратить голодовку, которую политик держит уже 23 дня. Медики отметили, что если он не прекратить акцию протеста, то «лечить им будет некого».

«Дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью Навального и может привести к самому печальному исходу - к смерти», - говорится в обращении медиков, которое цитирует «Медиазона».

Ранее адвокаты Алексея Навального сообщили, что после акции солидарности с оппозиционером, которая состоялась 21 апреля во многих городах России, сотрудники ФСИН вывезли его в гражданскую больницу для обследования. «Были проведены консилиумы, и он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование», - рассказали защитники.

Все медицинские заключения и результаты обследований были переданы лечащим врачам Навального через адвокатов. Медики ознакомились с результатами обследования и пришли к выводу, что политику необходимо прекратить голодовку.

Лечащие врачи также заявили, что будут и дальше настаивать на допуске к своему пациенту, чтобы поставить ему достоверный диагноз и назначить лечение. «Но уже большим шагом вперед является то, что сегодня мы уже располагаем хотя бы ограниченными данными объективных обследований, которые мы можем проанализировать», - заявили медики, отметив, что это стало возможным после проведения массовой акции протеста.

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