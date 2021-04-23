Власти Чехии потребовали от 70 сотрудников российского посольства покинуть страну
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил о сокращении штата посольства России в Праге до численности чешской дипмиссии в Москве. Такое решение принято в связи с отказом МИД РФ принять обратно высланных чешских дипломатов в установленный срок (13.00 мск 22 апреля)
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил о сокращении штата посольства России в Праге до численности чешской дипмиссии в Москве. Такое решение принято в связи с отказом МИД РФ принять обратно высланных чешских дипломатов в установленный срок (13.00 мск 22 апреля).
После недавней высылки дипломатов в посольстве Чехии в РФ осталось работать 24 человека - пять дипломатов и 19 административных и технических сотрудников посольства. В посольстве России в Чехии сейчас трудятся 94 человека, из которых 27 человек – это дипломаты. Таким образом, до конца мая Чехию должны покинуть 70 российских сотрудников консульства.
«Нам нужно было ответить на грубое нарушение нашего суверенитета и смерть двоих наших граждан [из-за взрыва]. Высылка 18 дипломатов была адекватной реакцией. Напротив, Россия выслала 20 чехов, которые не сделали ничего плохого, кроме как работали для своей страны», - заявил Якуб Кулганек, слова которого приводит «Лента.ру».
Напомним, что чешские власти считают причастными к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице сотрудников российских спецслужб. В этом деле среди прочих фигурируют сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых считают причастными к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери.