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23 апреля 2021, 00:06

В «санитарном» деле против оппозиционеров появился «исполнитель преступления»

В «санитарном» деле, фигурантами которого являются соратники Алексея Навального, появился «исполнитель преступления». Напомним, что дело было возбуждено после протестного митинга 23 января по факту создания угрозы массового заражения коронавирусом

В «санитарном» деле против оппозиционеров появился «исполнитель преступления»
Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

В «санитарном» деле, фигурантами которого являются соратники Алексея Навального, появился «исполнитель преступления». Напомним, что дело было возбуждено после протестного митинга 23 января по факту создания угрозы массового заражения коронавирусом.

Адвокат Владимир Воронин сообщил «МБХ медиа», что в материалах дела речь идет о человеке, который «заразился коронавирусом» и «под воздействием призывов» оппозиции пришел на протестный митинг в поддержку Алексея Навального. Следствие считает, что своими действиями обвиняемый создал угрозу массового заражения COVID-19.

По словам Воронина, «исполнитель преступления», чье имя он назвать не может, признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Это тактика следствия. По всей видимости, так как предварительное расследование подходит к концу, то решили привлечь этого обвиняемого», - сообщил адвокат.

Фигурантами «санитарного» дела являются Любовь Соболь, Олег Навальный, Олег Степанов, Анастасия Васильева, Николай Ляскин, Константин Янкаускас, Дмитрий Барановский, Мария Алехина, Кира Ярмыш и Люся Штейн.

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