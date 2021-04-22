22 апреля 2021, 18:08
Генпрокуратура получит полномочия по блокировке призывов к участию в митингах в интернете
Ведомство Игоря Краснова получит полномочия блокировать в интернете публикации с фейковой информацией о терактах, а также призывами к участию в несогласованных митингах. Сейчас депутаты Госдумы готовят соответствующий законопроект
Фото: crimea-news.com
Генпрокуратура может получить право блокировать в интернете призывы к участию в митингах, а также недостоверные сообщения о терактах.
Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил «Интерфаксу», что в скором времени ведомство Игоря Краснова получит полномочия блокировать в интернете публикации с фейковой информацией о терактах, а также призывами к участию в несогласованных митингах. Сейчас депутаты Госдумы готовят соответствующий законопроект.
Документ предполагает, что несогласные с блокировкой смогут оспорить решение Генпрокуратуры в суде.
Официально в Генпрокуратуре и Госдуме данную информацию пока не прокомментировали.