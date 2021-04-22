Миллиардер Михаил Фридман пытался получить паспорта Мальты для себя и своей семьи
Российский олигарх и основной владелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман в 2014 году после событий в Крыму подавал документы на получение паспорта Мальты по программе «золотой визы» (гражданство в обмен на инвестиции)
Российский олигарх и основной владелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман в 2014 году после событий в Крыму подавал документы на получение паспорта Мальты по программе «золотой визы» (гражданство в обмен на инвестиции). Об этом стало известно в результате утечки документов консалтинговой компании Henley & Partners, которая специализируется на помощи в получении второго гражданства.
По данным Фонд имени Дафне Каруаны Галиции, в своем сопроводительном письме к заявлению на получение гражданства Мальты Михаил Фридман указал, что намерен проводить время на острове со своей семьей во время отпуска, а также «вывести существующие банковские отношения с мальтийскими финансовыми учреждениями на продвинутый уровень». Документы на получение мальтийского паспорта подал г-н Фридман, его двое детей и их мать.
Примечательно, что российский миллиардер сообщил властям островного государства, что якобы не является «политически значимым лицом». При этом в Фонде сообщили, что глава «Аьфа-Групп» значится как лицо с политическими связями во внутреннем списке PEP в Henley & Partners и в базе World Check, которая широко используется для проверки организаций с повышенными рисками, сообщает РБК.
Спустя два года после подачи документов на получение паспорта гражданина Мальты Михаил Фридман отозвал свое заявление, так как обзавелся израильским паспортом. В свою очередь один из мальтийских чиновников, который курирует программу «гражданство в обмен на инвестиции», сообщил, что власти планировали отказать олигарху в выдаче паспорта.