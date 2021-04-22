Глава Минобороны отозвал войска от границы с Украиной. Рубль на этом фоне укрепился к доллару и евро
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ войскам Южного и Западного военных округов вернуться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации. Вывод войск с приграничных территорий начнется 23 апреля
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ войскам Южного и Западного военных округов вернуться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации. Вывод войск с приграничных территорий начнется 23 апреля.
Глава ведомства заявил, что цели «внезапной проверки» были достигнуты полностью, а российские войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. На этом проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах считаются завершенными.
Сергей Шойгу сообщил, что в Крыму в ходе внезапной проверки были отработаны действия по противодесантной обороне побережья. В военных учениях принимали участие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», беспилотники «Иноходец», патрульные катера «Раптор», а также «другие новейшие и перспективные образцы вооружения», сообщает РБК.
Напомним, что усиление военного присутствия России вблизи границ с Украиной вызвало панику в Киеве. Некоторые украинские политик всерьез стали говорит о подготовке России к войне. В США и Евросоюзе размещение российских военных у границ с Украиной назвали «самым масштабным в истории».
В Кремле на это заявили, что российские войска могут передвигаться по территории страны в любых направлениях, и это не должно вызывать беспокойство Запада.
Между тем, рынок весьма позитивно отреагировал на решение Минобороны РФ отозвать войска от границы с Украиной и вернуть их в места постоянной дислокации. На фоне этой новости курс рубля на Московской бирже укрепился по отношению к доллару и евро.
Так, биржевой курс доллара опустился до 75,65 рубля, а курс евро - 91,21 рубля. Индексы Московской биржи и РТС выросли на 0,7 и почти 2 процента соответственно.