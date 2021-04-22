Александра Шестуна увезли в колонию строгого режима в Бежецке
Спустя полтора месяца после перевода экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна из столичного изолятора «Матросская тишина» в СИЗО-1 города Твери и его пребывания в тюремной больнице Торжка, стало известно об его переводе в исправительную колонию Бежецка
Спустя полтора месяца после перевода экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна из столичного изолятора «Матросская тишина» в СИЗО-1 города Твери и его пребывания в тюремной больнице Торжка, стало известно об его переводе в исправительную колонию строгого режима старинного русского города Бежецк (Тверская область).
Напомним, что в Тверь из Москвы Александра Шестуна отправили с нарушением действующего законодательства. Его доставили в СИЗО-1 без приговора Мособлсуд на руках, что является обязательным условием. За недели пребывания в Тверской области, Шестун успел сообщить правозащитникам о массовых нарушениях и в изоляторе (холод, пытки других заключенных электрошокерами, отказ руководства изолятора предоставления возможности отправления религиозных обрядов и пр.), и в тюремной больнице (грызуны в камерах, отсутствие медикаментов, связывание пациентов).
Недолгое нахождение в СИЗО и больнице обернулось чредой жалоб со стороны Шестуна, объявлением голодовки и встречей с представителем областной прокуратуры и уполномоченным по правам человека в Тверской области.
Адвокаты Александра Шестуна сообщили, что на этой неделе его перевели в колонию Бежецка. Это исправительное учреждение хорошо известно российским правозащитникам, так как в ней отбывают сроки многие политзаключенные.
Сам экс-глава района после этапа удивился отсутствием в колонии горячей воды. Впрочем, как выяснилось, в таких же условиях живет и большая часть Бежецка. Центральное отопление в городе есть лишь в одном микрорайоне.