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22 апреля 2021, 14:50

Полковника-миллиардера из ФСБ приговорили к 7 годам лишения свободы

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Кириллу Черкалину по делу о получении взяток в особо крупном размере

Полковника-миллиардера из ФСБ приговорили к 7 годам лишения свободы
Фото: Коммерсант/Эмин Джафаров

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Кириллу Черкалину по делу о получении взяток в особо крупном размере. Полковника-миллиардера приговорили к 7 годам лишения свободы.

Суд признал Кирилла Черкалина виновным в мошенничестве и получении взятки в размере 850 тысяч долларов, а также лишил его воинского звания и наград.

По решению гарнизонного суда, бывший высокопоставленный чекист должен выплатить потерпевшим по делу 637 млн рублей, сообщает ТАСС.

Согласно материалам следствия, Кирилл Черкалин получал взятки от банкиров за решение их проблем с Центробанком и участвовал в других махинациях.

По делу также проходят бывшие подчиненные полковника Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Экс-сотрудников ФСБ обвиняют в том, что они, используя свое служебное положение, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», которая оценивается в 490 млн рублей. Силовики обещали предпринимателю прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его проектов по строительству жилья в Москве.

В рамках расследования суд по ходатайству прокуратуры конфисковал у полковника Черкалина имущество общей стоимостью 6 млрд рублей. При обыске у чекиста нашли 12 млрд рублей наличными. Это на 3 млрд рублей больше, чем оперативники изъяли у бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, осуденного за взятки.

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