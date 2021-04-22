В Петербурге задержали мошенников, которые под видом сотрудников банков похищали деньги с карт граждан
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 13 телефонных мошенников, которые звонили гражданам под видом сотрудников службы безопасности крупных банков, и выведывали у них данные банковских карт
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 13 телефонных мошенников, которые звонили гражданам под видом сотрудников службы безопасности крупных банков, и выведывали у них данные банковских карт.
После задержания у мошенников изъяли 14 млн рублей и дорогой автомобиль марки «Мерседес», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
В офисе мошенников, где работал call-центр, оперативники обнаружили наличные средства, телефоны и банковские карты.
Отметим, что чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками государственных Сбербанка и ВТБ. Как правило, злоумышленники пугают клиентов банков тем, что неизвестные лица якобы пытаются снять деньги с их счетов или оформить на них кредит, после чего просят сообщить данные карт и банковских договоров.