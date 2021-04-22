ПАСЕ потребовала от России освободить Алексея Навального до 7 июня
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить политика Алексея Навального из колонии. Оппозиционер должен быть освобожден до 7 июня текущего года
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить политика Алексея Навального из колонии. Оппозиционер должен быть освобожден до 7 июня текущего года.
За принятие соответствующей резолюции проголосовали 105 человек, 26 евродепутатов проголосовали против и 11 воздержались, сообщает «Интерфакс».
ПАСЕ также потребовала от российских властей до освобождения Алексея Навального «предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав». В тексте резолюции также указывается на нарушении российскими властями Европейской конвенции о правах человека.
Отметим, что в поддержку Алексея Навального, состояние здоровья которого оценивается как критическое, выступили сотни благотворителей, правозащитников, писателей, политиков, журналистов, деятелей культуры, в том числе и западных, однако российские власти эти обращения продолжают игнорировать. Власти США в свою очередь предупредили Кремль о последствиях, если оппозиционер скончается в колонии из-за отказа в предоставлении ему медицинской помощи.