Авиакомпанию «Ангара» оштрафовали за снятие пассажиров с рейса из-за главы Забайкальского края
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю оштрафовало авиакомпанию «Ангара» на 20 тысяч рублей за задержку рейса Чита - Чара в ноябре 2020 года. Напомним, что с рейса тогда сняли 43 пассажира, так как самолет понадобился губернатору
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю оштрафовало авиакомпанию «Ангара» на 20 тысяч рублей за задержку рейса Чита - Чара в ноябре 2020 года. Напомним, что с рейса тогда сняли 43 пассажира, так как самолет понадобился губернатору региона Александру Осипову. «Простым» гражданам пришлось ждать своего рейса в течение шести часов.
Авиакомпанию оштрафовали по итогам проверки, которую проводила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. В ходе разбирательства выяснилось, что у лайнера, выделенного под чартерный рейс, возникла техническая неисправность, поэтому вместо него с регулярного рейса сняли другой самолет.
Ранее прокуратура Забайкальского края вынесла губернатору Александру Осипову представление об устранении нарушений при организации рабочей поездки. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что перелет чиновников оплатила частная «Байкальская горная компания» (сейчас «Удоканская медь»), что является нарушением антикоррупционного законодательства.