Глава мадридского «Реала» обвинил в развале Суперлиги один из английских клубов
Флорентино Перес заявил, что один из шести ведущих английских клубов не проявлял интереса к Суперлиги, из-за чего остальные команды «заразились» недоверием к новому турниру. Это, по мнению президента «Реала», и стало причиной провала проекта
Президент мадридского «Реала» и глава Суперлиги, которая фактически просуществовала всего два дня, Флорентино Перес рассказал о причинах развала проекта.
В эфире радиостанции Cadena Ser г-н Перес заявил, что один из шести ведущих английских клубов не проявлял интереса к Суперлиги, из-за чего остальные команды «заразились» недоверием к новому турниру. Это, по мнению президента «Реала», и стало причиной провала проекта, сообщает «Лента.ру».
Флорентино Перес добавил, что боссы «Манчестера» (какого именно, «М-Юнайтед» или «М-Сити», не уточняется) начали вести агитационную кампанию против Суперлиги. Они заявили, что клубы-основатели не будут вознаграждены из-за давления УЕФА, выступившего категорически против создания новой лиги.
Напомним, что 19 апреля ведущие европейские футбольные клубы объявили о создании Суперлиги, которая должна была заменить Лигу чемпионов. Руководители УЕФА и национальных футбольных чемпионатов выступили против создания новой лиги и пригрозили клубам-организаторам санкциями.
Уже 20 апреля клубы-основатели Суперлиги созвали экстренное собрание, в ходе которого обсудили роспуск турнира. Официально о прекращении проекта пока не сообщалось.