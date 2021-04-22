Писатели, поэты и журналисты потребовали прекратить уголовное преследование Алексея Навального
Международная правозащитная организация ПЕН-клуб, в которую входят писатели, поэты и журналисты, опубликовала заявление в поддержку осужденного Алексея Навального, которому в колонии отказываю в квалифицированной медицинской помощи
Международная правозащитная организация ПЕН-клуб, в которую входят писатели, поэты и журналисты, опубликовала заявление в поддержку осужденного Алексея Навального, которому в колонии отказываю в квалифицированной медицинской помощи.
ПЕН-клуб требует прекратить политическое преследование Алексея Навального «под надуманными и неадекватными предлогами» и немедленно освободить его из тюрьмы.
Авторы заявления считают, что государство объявило войну не только Алексею Навальному, но и всему гражданскому обществу России. «В действиях силовых структур читается нескрываемая жажда устрашения всех, кто осмеливается критиковать существующие порядки. Возвращается моральная атмосфера худших времен в истории нашего Отечества», – говорится в обращении.
Журналисты и литераторы также добавили, что репрессии в отношении инакомыслящих унижают и позорят Россию.