Мэр Саратова заявил о материальном и моральном ущербе от акции солидарности с Навальным
Мэр Саратова Михаил Исаев обвинил участников акции солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным, которая состоялась 21 апреля, в нанесении материального и морального ущерба городу. Чиновник пригрозил организаторам митинга исками о выплате компенсации
Мэр Саратова Михаил Исаев обвинил участников акции солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным, которая состоялась 21 апреля, в нанесении материального и морального ущерба городу. Чиновник пригрозил организаторам митинга исками о выплате компенсации.
Михаил Исаев заявил, что с утра 22 апреля он начал получать доклады глав районных администраций и руководителей коммунальных предприятий о том, что по маршруту шествия были якобы обнаружены «признаки вандальных действий в отношении муниципального имущества», сообщает ИА «Версия-Саратов»
Глава города считает, что в «вандализме» виноваты участники протестной акции, однако не привел конкретных примеров нанесения материального ущерба. В чем состоит «моральный» ущерб от шествия, чиновник также не уточнил.
В Саратове, который называют вотчиной спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия»), на протестный митинг в поддержку Алексея Навального вышло от 300 до 500 человек. Акция прошла без происшествий.