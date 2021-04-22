Сын главы Росгвардии основал нефтяную компанию вместе с экс-фигурантом дела о взятке следователю
Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман стал совладельцем нефтедобывающей компании «Зо Ро – Петролеум». Эта компания была зарегистрирована 21 апреля 2021 года
Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман стал совладельцем нефтедобывающей компании «Зо Ро – Петролеум». Эта компания была зарегистрирована 21 апреля 2021 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Роману Золотову (возможно фирма названа в честь сына силовика) принадлежит 40% акций. Еще 40% акций в «Зо Ро - Петролеум» владеет некий Альберт Ильясов, а оставшимися 20% - Руслан Валитов.
По данным «МБХ медиа», Руслан Валитов фигурировал в деле против бывшего руководителя Главного следственного управления СК при прокуратуре Дмитрия Довгия. Согласно материалам следствия, в 2007-2008 годах Валитов передал 750 тысяч евро Довгию за прекращение уголовного дела о легализации имущества «Томскнефти», добытого преступным путем. Суд приговорил следователя Довгия к 9 годам лишения свободы, а Валитов к ответственности привлечен не был.
В июле 2020 года с теми же Валитовым и Ильясовым Золотов-младший основал фирму «ВПТ-Менеджмент», основным видом деятельности которой является торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых.
Днем ранее стало известно, что сын другого высокопоставленного силовика – главы МВД Владимира Колокольцева – планирует построить в Москве офисный центр вместе с бизнесменом Артемом Коротких, который стоял на учете в полиции как криминальный элемент.