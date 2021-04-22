Россиянам предсказали медленный рост доходов на фоне ускоренного роста цен на продукты
Минэкономразвития России скорректировало прогноз по росту реальных зарплат с 2,2 до 2 процентов в текущем году. Для сравнения, по итогам 2020 года зарплаты в России выросли на 2,5%
Минэкономразвития России скорректировало прогноз по росту реальных зарплат с 2,2 до 2 процентов в текущем году. Для сравнения, по итогам 2020 года зарплаты в России выросли на 2,5%. В текущем году замедление роста доходов граждан произошло на фоне ускорения роста цен на товары.
Согласно прогнозу МЭР, инфляция выйдет за пределы цели Центробанка в 4% и составит 4,3% (прошлый прогноз был на 3,7%). В ведомстве объяснили рост инфляции ускорением роста цен на продовольствие. При этом в прогнозе отмечается, что без мер правительства по сдерживанию цен инфляция составила бы 4,6%, сообщает «Лента.ру».
В свою очередь «Ведомости» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza сообщают, что социально значимые продукты в марте подорожали на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (то есть в три раза выше официального уровня инфляции).
Так, в январе и феврале 2021 года средневзвешенный рост цен на социально значимые товары составил 13,3 и 15,4%, то в марте рост составил уже 15,6%. Больше всего подорожали картофель (+58,9%), морковь (+47,6%), сахар (+44,7%), яйца (+32,3%), гречка (+34,8%) и подсолнечное масло (+26,9%). Напомним, что на сахар и подсолнечное масло распространялись меры правительства по сдерживанию цен.