Жена главы Якутии получила долю в алмазодобывающей компании ООО АГК
Супруга главы Якутии Айсена Николаева Людмила намерена заработать на добыче алмазов в республике. В 2020 году жена высокопоставленного чиновника стала владелицей 40% акций в ООО «Арктическая горная компания» (АГК)
Супруга главы Якутии Айсена Николаева Людмила намерена заработать на добыче алмазов в республике. В 2020 году жена высокопоставленного чиновника стала владелицей 40% акций в ООО «Арктическая горная компания» (АГК). Эта компания разрабатывает месторождения, расположенные в самых богатых алмазами районах Якутии.
АГК продает алмазы под брендом «Алмазы Арктики» или «Алмар», а запасы месторождений компании оцениваются в миллиард долларов.
По данным «Открытых медиа», официально Людмила Николаева вошла в список собственников алмазодобывающей компании только в 2020 году, однако инвестировала в этот бизнес с 2016 года. инвестором АГК супруга главы Якутии стала после того, как компания получила лицензию на разработку месторождений в Хатыстахе и Беенчеме. Айсен Николаев тогда занимал должность мэра Якутска.
Людмила Николаева между тем уже пять лет как значится миноритарным акционером инвестиционной компании «Поларктик капитал», которая входит в группу Polarctic Capital. В АГК и «Поларик капитал» заявили журналистам, что жена губернатора не владеет долей в инвесткомпании.