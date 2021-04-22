22 апреля 2021, 11:00
В Хабаровске во время ледохода «взбесившийся» лед пробил ограждение и атаковал набережную
В Хабаровске ледяные торосы, образовавшиеся в результате ледохода на реке Амур, на глазах у прохожих вылезли на набережную и пробили кованое ограждение
Фото: hab.kp.ru
В Хабаровске ледяные торосы, образовавшиеся в результате ледохода на реке Амур, на глазах у прохожих вылезли на набережную и пробили кованое ограждение.
Глыбы грязного льда в буквальном смысле поднимались вверх и вылезали на набережную, минуя ограду, и следовали в сторону людей, сообщает «Комсомольская правда».
Лед на Амуре стал вскрываться еще 17 апреля. При этом в ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что процесс вскрытия рек идет без угрозы населенным пунктом и людям, хотя и сопровождается подъемом уровня воды.