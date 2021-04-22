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22 апреля 2021, 11:00

В Хабаровске во время ледохода «взбесившийся» лед пробил ограждение и атаковал набережную

В Хабаровске ледяные торосы, образовавшиеся в результате ледохода на реке Амур, на глазах у прохожих вылезли на набережную и пробили кованое ограждение

В Хабаровске во время ледохода «взбесившийся» лед пробил ограждение и атаковал набережную
Фото: hab.kp.ru

В Хабаровске ледяные торосы, образовавшиеся в результате ледохода на реке Амур, на глазах у прохожих вылезли на набережную и пробили кованое ограждение.

Глыбы грязного льда в буквальном смысле поднимались вверх и вылезали на набережную, минуя ограду, и следовали в сторону людей, сообщает «Комсомольская правда».

Лед на Амуре стал вскрываться еще 17 апреля. При этом в ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что процесс вскрытия рек идет без угрозы населенным пунктом и людям, хотя и сопровождается подъемом уровня воды.

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