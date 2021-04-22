Власти Чехии пригрозили России высылкой из страны 60 дипломатов
Власти Чехии в рамках ранее выдвинутого ультиматума намерены выслать из страны 60 российских дипломатов. Это произойдет, если до 13.00 по московскому времени 22 апреля Россия не примет обратно высланных сотрудников чешского посольства (20 человек)
Власти Чехии в рамках ранее выдвинутого ультиматума намерены выслать из страны 60 российских дипломатов. Это произойдет, если до 13.00 по московскому времени 22 апреля Россия не примет обратно высланных сотрудников чешского посольства (20 человек).
Министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что за счет высылки 60 российских дипломатических работников Прага приведет в «паритетное соответствие» численность сотрудников посольства, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на чешские СМИ.
В МИД РФ ответили, что у России и Чехии разные показатели паритета дипломатических работников, поскольку Москва не нанимает на работу местных граждан, сообщает РИА Новости.
Москва также обвинила Прагу в нежелании урегулировать конфликт, возникший между странами из-за обвинений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.