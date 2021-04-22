Спецдокладчики ООН попросили российские власти разрешить вывезти Навального на лечение за границу
Спецдокладчики ООН по правам человека обратились к российским властям за разрешением вывезти осужденного Алексея Навального за границу на лечение в связи с «серьезной опасностью» для его здоровья и жизни
Спецдокладчики ООН по правам человека обратились к российским властям за разрешением вывезти осужденного Алексея Навального за границу на лечение в связи с «серьезной опасностью» для его здоровья и жизни. Напомним, что на ухудшение здоровья политик начал жаловаться еще месяц назад, но врачей к нему по-прежнему не допускают.
В докладе говорится, что Алексей Навальный содержится в тяжелых условиях в исправительной колонии и «лишен доступа к адекватной медицинской помощи». Подобные условия могут быть приравнены к пыткам, сообщает Reuters.
Представитель ООН призвали российские власти обеспечить Навальному доступ к его лечащим врачам, а также разрешить ему уехать за границу для получения квалифицированной медицинской помощи.
В докладе также отмечается, что помещение Алексея Навального в тюрьму и прошлые нападения на него, в том числе с применением боевого яда «Новичок», являются «частью преднамеренной схемы возмездия ему за критику российского правительства и грубым нарушением его прав».
Напомним, что к российским властям с требованием допустить к оппозиционеру квалифицированных врачей уже обратились десятки ученых, политиков, врачей, благотворителей и деятелей культуры, в том числа западных, однако политик по-прежнему не получает необходимой медицинской помощи. В Кремле накануне заявили, что больше не будут комментировать ситуацию вокруг Навального.