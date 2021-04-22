22 апреля 2021, 08:02
В Мексике и Польше гражданам предлагали привиться поддельной вакциной Pfizer
Представитель американской компании сообщил The Wall Street Journal, что в Мексике привить от COVID-19 контрафактной вакциной успели 80 человек. Причем прививка была платной и стоила около тысячи долларов за дозу
Фото: evaluate.com
В Мексике и Польше обнаружили поддельные вакцины против коронавируса фирмы Pfizer.
Представитель американской компании сообщил The Wall Street Journal, что в Мексике привить от COVID-19 контрафактной вакциной успели 80 человек. Причем прививка была платной и стоила около тысячи долларов за дозу.
В Польше под видом вакцины против коронавируса производства Pfizer пациентам предлагали средство против морщин. Власти страны заверили, что поддельный препарат никому вколоть не успели.
В марте сообщалось, что в Мексике обнаружили партию поддельной российский вакцины против коронавируса «Спутник V». Следователи обнаружили, что русскоязычные надписи на этикетках ампул были сделаны с ошибками.