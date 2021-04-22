22 апреля 2021, 07:54
На акциях солидарности с Алексеем Навальным в разных городах задержали 1756 человек
В российских городах во время акций солидарности с Алексеем Навальным сотрудники правоохранительных органов задержали 1756 человек. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо»
Фото: Twitter/Vestnik_Stab
В российских городах во время акций солидарности с Алексеем Навальным сотрудники правоохранительных органов задержали 1756 человек. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо».
Лидером по числу задержанных остается Санкт-Петербург. В северной столице задержали 799 человек. Для сравнения, в Москве было задержано 29 человек, что является рекордом.
Также сообщается о 119 задержанных в Уфе, 65 задержанных в Казани, 58 задержанных в Барнауле, 53 задержанных в Сочи и Воронеже.
В северной столице задержания на протестном митинге были не только самыми массовыми, но и жесткими. Работавшие на протестной акции журналисты сообщили о нескольких случаях применения к мирным протестующим электрошокеров.