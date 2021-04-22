Меню
Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
22 апреля 2021, 07:40

Депутаты в очередной раз предложили продлить майские каникулы и сократить новогодние

Министерство труда России обсуждает вопрос о возможном увеличении продолжительности майских праздников, но пока конкретных решений на этот счет не принималось

Депутаты в очередной раз предложили продлить майские каникулы и сократить новогодние
Фото: regnum.ru

Министерство труда России обсуждает вопрос о возможном увеличении продолжительности майских праздников, но пока конкретных решений на этот счет не принималось.

Глава ведомства Антон Котяков сообщил РИА Новости, что предложения продлить выходные по случаю майских праздников поступают в основном от депутатов. Пока все эти инициативы находятся на стадии рассмотрения.

Отметим, что российские депутаты практически ежегодно выступают с предложениями сократить продолжительность новогодних каникул и продлить майские выходные, чтобы россияне могли благоустройством своих дач.

В текущем году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Материалы по теме
Водители кремлевских автобаз пожаловались на отсутствие доплат за переработки
В Госдуме назвали неизбежным переход на четырехдневную рабочую неделю
Московский омбудсмен предложила сократить рабочую неделю для женщин до 4 дней
Сейчас на главной
Депутаты Европарламента призвали принять «решительные меры» против России
россия и чехия
Депутаты Европарламента призвали принять «решительные меры» против России
За новые санкции против России выступили представители Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, группы «Обновляя Европу», фракций «зеленых», консерваторов и реформистов
МИД России объявил персонами нон грата 10 американских дипломатов
дипломатический скандал
МИД России объявил персонами нон грата 10 американских дипломатов
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата десять сотрудников посольства США. Американским дипломатам также запрещены поездки за пределы мест их базирования в России
На акциях солидарности с Алексеем Навальным задержали не менее тысячи человек
акции протеста
На акциях солидарности с Алексеем Навальным задержали не менее тысячи человек
МВД России насчитало на акции солидарности с Алексеем Навальным в Москве около 6 тысяч человек. В Санкт-Петербурге на улицы, по данным ведомства, вышли 4,5 тысячи человек
Агентство юмористических и вымышленных новостей «Панорама» получило аккредитацию в Госдуме
СМИ
Агентство юмористических и вымышленных новостей «Панорама» получило аккредитацию в Госдуме
Сотрудники сатирического издания поддельных новостей ИА «Панорама» получили аккредитацию при Государственной думе. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сайт парламента
Экономика
Реализуем инициативы Путина. Дорого!
Владимир Путин в своем послании обещал очередные выплаты семьям с детьми, нуждающимся беременным женщинам и отдельные выплаты на подготовку детей к школе, а также новые машины скорой помощи, новые школы, дополнительные бюджетные места в вузах, бесплатную газификацию домохозяйств и кэшбэк за отдых в России
«В России нет ни права, ни закона»
Алексей Навальный
«В России нет ни права, ни закона»
«Я не понимаю, какой нужен инструментарий, что ты можешь противопоставить этому катку? Он укатывает насмерть в прямом смысле слова человека [Навального], который сейчас за всех нас горит в этом пламени. Ланселот вошел в пасть к дракону», - заявил Андрей Звягинцев
Проси больше – дадут меньше
экология
Проси больше – дадут меньше
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил у федерального правительства 190,9 млрд рублей для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от экологической катастрофы, которая в конце мая 2020 года произошла по вине «Норильского никеля»
Обещаю обещать обещанные обещания...
послание президента к федеральному собранию
Обещаю обещать обещанные обещания...
Глава государства заявил, что пандемия нанесла сильный удар по благосостоянию россиян. В этой связи он поручил правительству подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми
За последние 10 лет из России уехали 70 тысяч ученых. Этот показатель вырос в пять раз
ученые
За последние 10 лет из России уехали 70 тысяч ученых. Этот показатель вырос в пять раз
Главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин сообщил, что за указанный период число уехавших за рубеж ученых выросло с 14 тысяч до 70 тысяч человек. В связи с «утечкой мозгов» Россия не может реализовать нацпроект «Наука»
Политика
Сенаторы предложили лишить региональные власти полномочий по введению антиковидных ограничений
Сенаторы Леонов и Круглый предложили лишить региональные власти полномочий по борьбе с коронавирусной инфекцией и перевести всю ответственность за введение антиковидных ограничений на федеральные власти
Россия по степени свободы прессы оказалась на одном уровне с Конго и Гондурасом
СМИ
Россия по степени свободы прессы оказалась на одном уровне с Конго и Гондурасом
Эксперты организации «Репортеры без границ» (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы, в котором Россия опустилась на 150-е место из 180 возможных
Россиян после возвращения из-за границы обязали дважды сдавать тест на COVID-19
туристы
Россиян после возвращения из-за границы обязали дважды сдавать тест на COVID-19
В Роспотребнадзоре сообщили, что теперь все прибывающие должны в обязательном порядке сдать два ПЦР-теста на COVID-19 (раньше россияне сдавали только один тест в течение 48 часов после возвращения)
Новые приключения Петрова и Боширова
ГРУ
Новые приключения Петрова и Боширова
В расследовании говорится, что как минимум шесть сотрудников подразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) участвовали в спецоперации в Чехии
«Госуслуги» на службе государству
защита персональных данных
«Госуслуги» на службе государству
Интернет-пользователи обратили внимание, что часть информации о себе они указывали, при взаимодействии с государственными учреждениями и МФЦ, а также регистрации на портале «Госуслуг» и даже при прохождении вакцинации против коронавируса
В Воронеже судья оправдала 11 участников протестных акций в поддержу Навального
суды
В Воронеже судья оправдала 11 участников протестных акций в поддержу Навального
Советский райсуд Воронежа оправдал участников протестных митингов в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 23 и 31 января. Всем задержанным вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий
Все будут в «Ажуре»
МВД
Все будут в «Ажуре»
Министерство внутренних дел опубликовало на портале госзакупок сразу два крупных тендера на поставку экипировки для сотрудников ведомства и спецсредств. Так, ведомство собирается потратить около 240 млн рублей на закупку модульных индивидуальных комплектов «Кокон» четырех комплектаций
Политика
Госдума приняла законопроект о запрете второго гражданства и ВНЖ в другой стране для чиновников и силовиков
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает иметь второе гражданство или вид на жительство (ВНЖ) государственным и муниципальным служащим, а также военным и другим категориям лиц
В МИД России анонсировали скорое возобновление чартерных рейсов в Египет
туризм
В МИД России анонсировали скорое возобновление чартерных рейсов в Египет
По неофициальным данным, чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут запустить уже в середине мая. Сейчас прорабатываются «пресейлы» с туроператорами, а как минимум две российские авиакомпании уже готовятся к выполнению рейсов