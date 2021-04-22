22 апреля 2021, 07:40
Депутаты в очередной раз предложили продлить майские каникулы и сократить новогодние
Министерство труда России обсуждает вопрос о возможном увеличении продолжительности майских праздников, но пока конкретных решений на этот счет не принималось
Фото: regnum.ru
Министерство труда России обсуждает вопрос о возможном увеличении продолжительности майских праздников, но пока конкретных решений на этот счет не принималось.
Глава ведомства Антон Котяков сообщил РИА Новости, что предложения продлить выходные по случаю майских праздников поступают в основном от депутатов. Пока все эти инициативы находятся на стадии рассмотрения.
Отметим, что российские депутаты практически ежегодно выступают с предложениями сократить продолжительность новогодних каникул и продлить майские выходные, чтобы россияне могли благоустройством своих дач.
В текущем году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.