На акциях солидарности с Алексеем Навальным задержали не менее тысячи человек
МВД России насчитало на акции солидарности с Алексеем Навальным в Москве около 6 тысяч человек. В Санкт-Петербурге на улицы, по данным ведомства, вышли 4,5 тысячи человек
МВД России насчитало на акции солидарности с Алексеем Навальным в Москве около 6 тысяч человек. В Санкт-Петербурге на улицы, по данным ведомства, вышли 4,5 тысячи человек.
При этом многочисленные видеозаписи в протестных акций говорят о том, что участников было намного больше. В свою очередь телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на «Белый счетчик» сообщает, что в Москве в поддержку Навального вышли не менее 25 тысяч человек. Напомним, что после январских протестов Роскомнадзор пригрозил СМИ ответственность по закону о «фейк-ньюс» за завышение данных о численности участников протестных акций.
В свою очередь портал «ОВД-Инфо» сообщает, что на акциях протеста в 42 городах было задержано не менее 1000 человек. Пока по числу задержанных лидирует Петербург. Там полицейские забрали в автозаки более 350 человек. К некоторым задержанным силовики применяли электрошокеры, о чем свидетельствуют опубликованные в соцсетях видеозаписи с митинга.
В Уфе полиция задержала 87 человек, в Сочи – 50, в Казани – 40, в Кемерово – 36 человек. В Москве на данный час известно о 20 задержанных участниках акции.