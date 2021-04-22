22 апреля 2021, 02:41
Чехия потребовала от России принять обратно высланных дипломатов
Власти Чехии поставили России ультиматум, согласно которому Москва должна принять обратно высланных из страны чешских дипломатов. Речь идет о 20 сотрудниках посольства
Фото: profile.ru
Власти Чехии поставили России ультиматум, согласно которому Москва должна принять обратно высланных из страны чешских дипломатов. Речь идет о 20 сотрудниках посольства.
Глава чешского МИДа Якуб Кулганек призвал Москву выполнить условие до 12:00 22 апреля. В противном случае власти продолжат высылать из Чехии российских дипломатов (ранее из Праги выслали 18 человек).
Напомним, что конфликт между странами разгорелся после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов в 2014 году. В этом деле среди прочих фигурируют сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.