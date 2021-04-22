В крупных городах произошел сбой в работе интернета и мобильной связи в день протестных акций
В крупных городах России 21 апреля, во время акций солидарности с Алексеем Навальным снова произошел сбой в работе мобильных операторов. Аналогичная ситуация наблюдалась во время протестных митингов 23 и 31 января
В крупных городах России 21 апреля, во время акций солидарности с Алексеем Навальным снова произошел сбой в работе мобильных операторов. Аналогичная ситуация наблюдалась во время протестных митингов 23 и 31 января.
Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб на проблемы со связью и мобильным интернетом поступает от абонентов МТС из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Краснодара.
На «Билайн» жалуются жители 14 городов, в том числе Астрахани, Самары и Казани, а о сбоях в работе «Мегафона» сообщают абоненты из Уфы и Нижнего Новгороде
44% отчетов связано с работой мобильного интернета, а 30% - с мобильной связью.
Проблемы с интернетом и телефонной связью в крупных городах страны также возникали во время акций в поддержку Алексея Навального 3 и 31 января, однако сотовые операторы это опровергали.