Депутаты Европарламента призвали принять «решительные меры» против России
За новые санкции против России выступили представители Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, группы «Обновляя Европу», фракций «зеленых», консерваторов и реформистов
Лидеры основных фракций Европарламента подготовили совместное заявление, в котором призвали принять «решительные меры» против Кремля из-за причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году.
За новые санкции против России выступили представители Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, группы «Обновляя Европу», фракций «зеленых», консерваторов и реформистов.
В заявлении партий говорится, что они выражают солидарность с Чехией и призывают Евросоюз принять «решительные, общие и конкретные меры в отношении России». Евродепутаты отметили, что инцидент в Врбетице наглядно показывает, на какие меры готова пойти Россия, «чтобы подорвать Европу».
Взрыв на складе боеприпасов в Врбетице произошел в октябре 2014 года. В результате происшествия тогда погибли два человека. В апреле 2021 года чешские власти заявили о причастности к взрывам сотрудников российской разведки, в том числе «солсберецких отравителей» Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным местных СМИ, на взорванном складе хранилось оружие компании бизнесмена Емельяна Гебрева, в отравлении которого болгарские власти также подозревают российские спецслужбы. Покушение на Гебрева могло быть совершено из-за того, что его фирма поставляла оружие Украине во время военного конфликта на Донбассе.