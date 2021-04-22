Дмитрий Песков объяснил свой доход получением процентов по банковским вкладам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему его годовой доход оказался выше, чем у его шефа. Доходы сверх своей официальной зарплаты чиновник объяснил высокими процентами от вкладов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему его годовой доход оказался выше, чем у его шефа. Доходы сверх своей официальной зарплаты чиновник объяснил высокими процентами от вкладов.
Согласно декларации о доходах Дмитрий Песков заработал в 2020 году 12,5 млн рублей. Его непосредственный начальник президент Владимир Путин заработал 9,9 млн рублей.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Дмитрий Песков в свое оправдание заявил, что не только он заработал больше, чем президент. «Многие заработали больше. Дело в том, что „а“ - по-разному начисляется зарплата; „б“ - разные доходы от банковских вкладов», - пояснил официальный представитель Кремля.
Напомним, что супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка по итогам декларационной кампании сохранила за собой статус самой богатой жены чиновника. Она задекларировала доход в размере 212 млн рублей.