В Москве и Петербурге на акции солидарности с Навальным начались задержания
В Москве и Санкт-Петербурге проходят акции в поддержку Алексея Навального. В столице сбор участников проходит на Пушкинской площади и на Воздвиженке возле станций метро «Арбатская», «Александровский сад» и «Боровицкая»
В Москве и Санкт-Петербурге проходят акции в поддержку Алексея Навального. В столице сбор участников проходит на Пушкинской площади и на Воздвиженке возле станций метро «Арбатская», «Александровский сад» и «Боровицкая».
Baza сообщает, что в районе Манежной площади и Госдумы сейчас находится около 1,5 тысячи человек. Тверская улица до Газетного переулка практически полностью заполнена протестующим. По предварительным оценкам там насчитывается 5-6 тысяч человек, а люди продолжают прибывать.
Участники акции солидарности с осужденным оппозиционером кричат «Путин вор!» и «Навальном свободу!».
Часть участников протеста направилась в знанию ФСБ России на Лубянке, на Охотном ряду люди включили фонарики, как во время февральской акции «Любовь сильнее страха».
В Петербурге участники акции в поддержку Навального направились от Медного всадника к Мариинскому дворцу, где находится Законодательное собрание города.
По данным «ОВД-Инфо», в Москве на данный час задержаны 18 человек, а в Петербурге – 35 человек.