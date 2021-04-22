22 апреля 2021, 00:03
МИД России объявил персонами нон грата 10 американских дипломатов
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата десять сотрудников посольства США. Американским дипломатам также запрещены поездки за пределы мест их базирования в России
Фото: bulgartimes.com
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата десять сотрудников посольства США. Они должны покинуть территорию РФ до 22 мая текущего года.
Американским дипломатам также запрещены поездки за пределы мест их базирования в России.
Накануне заместителя посла США Барта Гормана вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста.
Российские дипломаты также анонсировали и другие меры, которые последуют в ответ на «недружественные» действия США.
Напомним, 15 апреля власти США ввели новые санкции против России из-за вмешательства в ход американских выборов и кибератак на серверы государственных органов.
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