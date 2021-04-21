Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
21 апреля 2021, 18:47

На протестных акциях в поддержку Навального в регионах задержали 218 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали за участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального 218 человек в 42 городах России. Такие данные по состоянию на 18 часов по московскому времени приводит портал «ОВД-Инфо»

На протестных акциях в поддержку Навального в регионах задержали 218 человек
Фото: Telegram-канал Znak.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали за участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального 218 человек в 42 городах России. Такие данные по состоянию на 18 часов по московскому времени приводит портал «ОВД-Инфо». 

Пока большая часть задержанных приходится на Барнаул, Кемерово и Томск. Там полиция задержала 25, 19 и 18 человек соответственно. Еще 13 человек силовики задержали на акции в Иркутске. Несколько человек были доставлены в отделения полиции еще до начала митингов.

Массовые задержания ожидаются сегодня в Москве и Санкт-Петербурге. В столицах протестные акции пока не начались, но центральные улицы там начали перекрывать еще с утра.

Материалы по теме
На Дальнем Востоке акции в поддержку Алексея Навального прошли без массовых задержаний
Пресс-секретаря Навального обвинили в организации протестного митинга через интернет
В Москве коммунальщики перед началом протестной акции перекрыли Пушкинскую площадь
Сейчас на главной
Экономика
Реализуем инициативы Путина. Дорого!
Владимир Путин в своем послании обещал очередные выплаты семьям с детьми, нуждающимся беременным женщинам и отдельные выплаты на подготовку детей к школе, а также новые машины скорой помощи, новые школы, дополнительные бюджетные места в вузах, бесплатную газификацию домохозяйств и кэшбэк за отдых в России
«В России нет ни права, ни закона»
Алексей Навальный
«В России нет ни права, ни закона»
«Я не понимаю, какой нужен инструментарий, что ты можешь противопоставить этому катку? Он укатывает насмерть в прямом смысле слова человека [Навального], который сейчас за всех нас горит в этом пламени. Ланселот вошел в пасть к дракону», - заявил Андрей Звягинцев
Проси больше – дадут меньше
экология
Проси больше – дадут меньше
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил у федерального правительства 190,9 млрд рублей для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от экологической катастрофы, которая в конце мая 2020 года произошла по вине «Норильского никеля»
Обещаю обещать обещанные обещания...
послание президента к федеральному собранию
Обещаю обещать обещанные обещания...
Глава государства заявил, что пандемия нанесла сильный удар по благосостоянию россиян. В этой связи он поручил правительству подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми
За последние 10 лет из России уехали 70 тысяч ученых. Этот показатель вырос в пять раз
ученые
За последние 10 лет из России уехали 70 тысяч ученых. Этот показатель вырос в пять раз
Главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин сообщил, что за указанный период число уехавших за рубеж ученых выросло с 14 тысяч до 70 тысяч человек. В связи с «утечкой мозгов» Россия не может реализовать нацпроект «Наука»
Политика
Сенаторы предложили лишить региональные власти полномочий по введению антиковидных ограничений
Сенаторы Леонов и Круглый предложили лишить региональные власти полномочий по борьбе с коронавирусной инфекцией и перевести всю ответственность за введение антиковидных ограничений на федеральные власти
Россия по степени свободы прессы оказалась на одном уровне с Конго и Гондурасом
СМИ
Россия по степени свободы прессы оказалась на одном уровне с Конго и Гондурасом
Эксперты организации «Репортеры без границ» (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы, в котором Россия опустилась на 150-е место из 180 возможных
Россиян после возвращения из-за границы обязали дважды сдавать тест на COVID-19
туристы
Россиян после возвращения из-за границы обязали дважды сдавать тест на COVID-19
В Роспотребнадзоре сообщили, что теперь все прибывающие должны в обязательном порядке сдать два ПЦР-теста на COVID-19 (раньше россияне сдавали только один тест в течение 48 часов после возвращения)
Новые приключения Петрова и Боширова
ГРУ
Новые приключения Петрова и Боширова
В расследовании говорится, что как минимум шесть сотрудников подразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) участвовали в спецоперации в Чехии
«Госуслуги» на службе государству
защита персональных данных
«Госуслуги» на службе государству
Интернет-пользователи обратили внимание, что часть информации о себе они указывали, при взаимодействии с государственными учреждениями и МФЦ, а также регистрации на портале «Госуслуг» и даже при прохождении вакцинации против коронавируса
В Воронеже судья оправдала 11 участников протестных акций в поддержу Навального
суды
В Воронеже судья оправдала 11 участников протестных акций в поддержу Навального
Советский райсуд Воронежа оправдал участников протестных митингов в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 23 и 31 января. Всем задержанным вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий
Все будут в «Ажуре»
МВД
Все будут в «Ажуре»
Министерство внутренних дел опубликовало на портале госзакупок сразу два крупных тендера на поставку экипировки для сотрудников ведомства и спецсредств. Так, ведомство собирается потратить около 240 млн рублей на закупку модульных индивидуальных комплектов «Кокон» четырех комплектаций
Политика
Госдума приняла законопроект о запрете второго гражданства и ВНЖ в другой стране для чиновников и силовиков
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает иметь второе гражданство или вид на жительство (ВНЖ) государственным и муниципальным служащим, а также военным и другим категориям лиц
В МИД России анонсировали скорое возобновление чартерных рейсов в Египет
туризм
В МИД России анонсировали скорое возобновление чартерных рейсов в Египет
По неофициальным данным, чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут запустить уже в середине мая. Сейчас прорабатываются «пресейлы» с туроператорами, а как минимум две российские авиакомпании уже готовятся к выполнению рейсов
Служба внешней разведки России открыла виртуальную приемную в даркнете
СВР. разведка
Служба внешней разведки России открыла виртуальную приемную в даркнете
Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете. Интернет-пользователям предлагается присылать через эту приемную сведения об угрозах безопасности России
Россия ограничила полеты самолетов над частью Крыма и Черного моря
авиасообщение
Россия ограничила полеты самолетов над частью Крыма и Черного моря
Российские авиационные власти ограничили полеты гражданских самолетов над частью полуострова Крым и Черного моря. Этот район временно объявлен опасным для полетов воздушных судов
Ciao Italia!
туризм
Ciao Italia!
Российские туристы смогут посетить Италию уже этим летом. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Дипломат заявил, что даже если Италия не откроется 1 июня, то в любом случае до конца лета страна начнет принимать российских туристов
Власти Пермского края продлили антиковидные ограничения
коронавирус
Власти Пермского края продлили антиковидные ограничения
На сайте администрации края сообщается, что все ранее введенные из-за пандемии коронавируса ограничения остаются в силе до 23 мая. Решение было принято на основе данных регионального управления Роспотребнадзора