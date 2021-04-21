21 апреля 2021, 18:47
На протестных акциях в поддержку Навального в регионах задержали 218 человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали за участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального 218 человек в 42 городах России. Такие данные по состоянию на 18 часов по московскому времени приводит портал «ОВД-Инфо»
Фото: Telegram-канал Znak.com
Сотрудники правоохранительных органов задержали за участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального 218 человек в 42 городах России. Такие данные по состоянию на 18 часов по московскому времени приводит портал «ОВД-Инфо».
Пока большая часть задержанных приходится на Барнаул, Кемерово и Томск. Там полиция задержала 25, 19 и 18 человек соответственно. Еще 13 человек силовики задержали на акции в Иркутске. Несколько человек были доставлены в отделения полиции еще до начала митингов.
Массовые задержания ожидаются сегодня в Москве и Санкт-Петербурге. В столицах протестные акции пока не начались, но центральные улицы там начали перекрывать еще с утра.