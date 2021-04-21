Агентство юмористических и вымышленных новостей «Панорама» получило аккредитацию в Госдуме
Сотрудники сатирического издания поддельных новостей ИА «Панорама» получили аккредитацию при Государственной думе. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сайт парламента
Сотрудники сатирического издания поддельных новостей ИА «Панорама» получили аккредитацию при Государственной думе. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сайт парламента.
Теперь представители информагентства «Панорама» получат постоянный доступ к пленарным заседаниям, заседаниям комиссий и комитетов и общественных обсуждений с участием депутатов.
Агентство «поддельных» новостей получило аккредитацию в Госдуме одновременно с прекращением аккредитации журналистов ведущих печатных изданий «КоммерсантЪ» и «Ведомости».
Ранее аккредитации лишился заместитель редактора отдела политики «Ведомостей» Максим Иванов, которому сообщили, что он якобы не прошел проверку Федеральной службы охраны (ФСО). Аналогичное решение было принято в отношении журналиста «Коммерсанта», который входил в пул спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
ИА «Панорама» публикует сатирические поддельные «новости». На сайте отмечается, что новости носят исключительно юмористический характер и являются вымышленными, однако их все равно часто цитируют авторитетные издания и даже политик, принимая написанное за правду.
В Госдуме позже сообщили, что действительно аккредитовали ИА «Панорама», но не фейковое, а настоящее. Что это за информагентство, не уточняется.