На Дальнем Востоке акции в поддержку Алексея Навального прошли без массовых задержаний
В Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Магадане и других городах Дальнего Востока завершились акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Митинги и шествия состоялись, несмотря на перекрытие центральных улиц и площадей
В Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Магадане и других городах Дальнего Востока завершились акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Митинги и шествия состоялись, несмотря на перекрытие центральных улиц и площадей.
В целом протестные акции прошли спокойно, без массовых задержаний участников.
В Хабаровске основной митинг проходил на площади Ленина, после чего сторонники оппозиции устроили шествие по городу. Люди скандировали «Свободу Навальному!», «Врача Навальному!» и «Путин уходи!». По предварительным данным, участие в акции приняли около 800 человек, хотя на сайте «Свободу Навальному!» ранее зарегистрировалось около 3 тысяч человек.
Во время протестного митинга на площади Ленина на большом экране включили обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию, которое граждане встретили криками «Позор!».
Во Владивостоке сторонники оппозиции сначала провели шествие, а затем митинг на центральной площади города. Протестующие кричали «Навальному - свободу!» и «Любовь сильнее страха!».
В Магадане за участие в протестной акции силовики задержали более 10 человек, среди которых оказались журналисты, сообщает Znak.com.
Сейчас акции протеста в поддержку Алексея Навального начинаются на Урале. В Екатеринбурге и Челябинске полиция уже стягивает в центр автозаки и практически весь личный состав.