21 апреля 2021, 15:27
Минфин оценил реализацию инициатив Владимира Путина в 400 млрд рублей
Глава Министерства финансов Антон Силуанов оценил реализацию инициатив президента Владимира Путина, озвученных в ходе послания Федеральному Собранию, в 400 млрд рублей
Фото: stavkajor.ru
Глава Министерства финансов Антон Силуанов оценил реализацию инициатив президента Владимира Путина, озвученных в ходе послания Федеральному Собранию, в 400 млрд рублей.
Министр сообщил РИА Новости, что в течение двух ближайших лет на реализацию социальных инициатив главы государства понадобится 400 млрд рублей. «Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», - добавил г-н Силуанов.
Напомним, что Владимир Путин в своем послании обещал очередные выплаты семьям с детьми, нуждающимся беременным женщинам и отдельные выплаты на подготовку детей к школе, а также новые машины скорой помощи, новые школы, дополнительные бюджетные места в вузах, бесплатную газификацию домохозяйств и кэшбэк за отдых в России.
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