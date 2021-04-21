21 апреля 2021, 15:10
Пресс-секретаря Навального обвинили в организации протестного митинга через интернет
Сотрудники полиции задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Силовики поджидали ее около подъезда и задержали, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время
Фото: Twitter.com/Kira_Yarmysh
Сотрудники полиции задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Силовики поджидали ее около подъезда и задержали, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время.
В полиции в отношении Киры Ярмыш составили протокол об организации несанкционированной акции с помощью интернета. Напомним, что пресс-секретарь Навального уже больше двух месяцев находится под домашним арестом по «санитарному» делу, по условиям которого ей запрещено пользоваться интернетом.
Кроме того, протестный митинг в Москве еще не начинался, но полиция уже составляет протоколы за его организацию.