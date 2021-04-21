Сын главы МВД России построит офисный центр в Москве. Его партнер по проекту состоял на спецучете в полиции
Сын глава МВД Владимира Колокольцева Александр, который ранее уже попадал в поле зрения СМИ как владелец особняка на элитном Рублевском шоссе, собирается построить в Москве многофункциональный офисный центр
Сын глава МВД Владимира Колокольцева Александр, который ранее уже попадал в поле зрения СМИ как владелец особняка на элитном Рублевском шоссе, собирается построить в Москве многофункциональный офисный центр. Партнером сына главного полицейского страны по этому проекту стал бизнесмен, который состоял на спецучете в полиции.
В конце 2020 года ООО «Стрела», совладельцем которого является Александр Колокольцев, получило от Мосгосстройнадзора разрешение на строительство офисного центра на юго-западе столицы. Земельный участок на улице Обручева площадью 3396 кв.м. находится в собственности у «Стрелы».
По данным The Insider, соучредителем ООО «Стрела» является 45-летний Артем Коротких, который в 2007 году был поставлен на спецучет Центра оперативно-розыскной информации ГУВД в качестве «криминального элемента». Его имя обнаружилось и в базе данных граждан с судимостью, однако информацию о вынесенном ему приговоре найти в открытых источниках не удалось.
Сын главы МВД в 2016 году также стал партнером девелоперской группы «Стинком», основатель которой Геннадий Степанян фигурировал в деле об отмывании денежных средств через кассу ТРЦ «Ереван-Плаза». В рамках дела у бизнесмена прошли обыски, однако уже через месяц следственные мероприятия были признаны незаконными, а следователь по делу был уволен.
По данным издания, сыну Владимира Колокольцева принадлежат доли в ресторанах IL Forno и банкетном зале Orion Hall. Причем ради строительства банкетного зала была «захвачена» территория общего пользования, а жители московского района Раменки и муниципальные депутаты выступали против строительства.