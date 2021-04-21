Режиссер Андрей Звягинцев поддержал Алексея Навального и заявил, что в России «нет закона»
«Я не понимаю, какой нужен инструментарий, что ты можешь противопоставить этому катку? Он укатывает насмерть в прямом смысле слова человека [Навального], который сейчас за всех нас горит в этом пламени. Ланселот вошел в пасть к дракону», - заявил Андрей Звягинцев
Известный российский режиссер Андрей Звягинцев во время выступления в Новосибирске высказался в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Говоря о ситуации вокруг политика, режиссер заявил, что в России «нет ни права, ни закона — ничего нет, опереться ни на что нельзя».
«Я не понимаю, какой нужен инструментарий, что ты можешь противопоставить этому катку? Он укатывает насмерть в прямом смысле слова человека [Навального], который сейчас за всех нас горит в этом пламени. Ланселот вошел в пасть к дракону», - заявил Андрей Звягинцев, слова которого приводит «Тайга.Инфо».
Режиссер обратил внимание на то, что к Владимиру Путину обратился уже весь мир и «все значимые фигуры», которые просят сейчас только одного – оказать Алексею Навальному медицинскую помощь. «Но он игнорирует голос вообще всего света, хотя народ уже кричит об этом», - добавил Звягинцев.
Напомним, что ранее с требованием допустить врачей к осужденному Алексею Навальному выступили более 100 западных деятелей культуры, а также более 90 руководителей и сотрудников ведущих благотворительных фондов.