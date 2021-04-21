Глава Красноярского края попросил у правительства 190 млрд рублей на экологические проекты
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил у федерального правительства 190,9 млрд рублей для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от экологической катастрофы, которая в конце мая 2020 года произошла по вине «Норильского никеля»
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил у федерального правительства 190,9 млрд рублей для восстановления окружающей среды и компенсации ущерба от экологической катастрофы, которая в конце мая 2020 года произошла по вине «Норильского никеля».
В письме Александра Усса на имя вице-премьера Виктории Абрамченко говорится, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нанес «колоссальный вред окружающей среде». Сейчас экология Красноярского края требует комплексного восстановления, а также принятия мер по улучшению ситуации с выбросами загрязняющих веществ в целом в крае, сообщает РБК со ссылкой на обращение губернатора.
Г-н Усс перечисляет около 50 мероприятий, стоимость реализации которых оценивается в 191 млрд рублей. Из них 114,5 млрд рублей нужно на строительство метро в Красноярске, а еще 20 млрд рублей – это компенсация выпадающих доходов региона по налогу на прибыль в результате снижения налоговой базы после выплаты «Норникелем» штрафа за аварию на ТЭЦ в размере 146,2 млрд рублей (эти деньги были перечислены в федеральный бюджет).