Владимир Путин пообещал россиянам бесплатную газификацию их домов
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Отметим, что по состоянию на начало 2021 года уровень газификации в стране составлял 71,4%
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Отметим, что по состоянию на начало 2021 года уровень газификации в стране составлял 71,4%.
Президент сегодня отметил, что немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, однако их дома по непонятным причинам доступа к газу не имеют. «Вроде вот она — труба, а газа в домохозяйстве нет», - посетовал Путин.
В этой связи глава государства поручил разработать совместно с губернаторами четкий план газификации таких домохозяйств. При этом подводка газа к границе земельных участков должна быть для граждан бесплатной.
«Правительству нужно отработать все детали и с «Газпромом», и с другими компаниями - чтобы сбоев никаких не было. А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь там закорючки не поставите где нужно, запятые, и все будет опять стоять. Абсолютно недопустимо это, сам проверю», - заявил президент.
Ранее глава «Газпрома» Алексея Миллер заявил, что полная газификация страны произойдет к 2030 году, а в Минэнерго заявили, что на эти цели необходимо еще 500-600 млрд рублей сверх 1,5 трлн рублей, которые власти уже нашли.