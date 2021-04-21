Представители ведущих благотворительных организаций потребовали оказать медпомощь Алексею Навальному
Руководители и сотрудники благотворительных организаций обратились к российским властям с требованием оказать квалифицированную медицинскую помощь Алексею Навальному, а также пересмотреть принципы оказания врачебной помощи в исправительных учреждениях
Руководители и сотрудники благотворительных организаций обратились к российским властям с требованием оказать квалифицированную медицинскую помощь Алексею Навальному, а также пересмотреть принципы оказания врачебной помощи в исправительных учреждениях.
Письмо, опубликованное на сайте «Медузы», подписали более 90 человек, среди которых Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Борис Свердлин, директор благотворительного фонда Константина Хабенского Елена Мешкова и другие представители ведущих благотворительных организаций.
Авторы обращения и подписавшиеся указали на систематическое неисполнение сотрудниками ФСИН постановления правительства о правилах оказания медицинской помощи осужденным. Действия тюремщиков уже привели к тому, что оппозиционер Алексея Навальный сейчас находится в критическом состоянии, но квалифицированных медиков к нему по-прежнему не допускают.
Благотворители требуют в срочном порядке госпитализировать политика в гражданскую больницу и оказать ему необходимую помощь.
В письме также есть требование к Росздравнадзору провести внеплановую проверку медицинской службы ФСИН по Владимирской области на предмет качества, своевременности и соблюдения стандартов оказания медицинской помощи заключенным.