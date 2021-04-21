В Москве коммунальщики перед началом протестной акции перекрыли Пушкинскую площадь
В Москве сотрудники коммунальных служб без объяснения причин перекрыли Пушкинскую площадь, которая является традиционным местом сбора участников протестных акций
В Москве сотрудники коммунальных служб без объяснения причин перекрыли Пушкинскую площадь, которая является традиционным местом сбора участников протестных акций. Напомним, что на сегодня во многих городах России запланированы митинги в поддержку Алексея Навального.
В мэрии Москвы пока не объяснили, с чем связано перекрытие одной из центральных площадей города.
Власти Екатеринбурга утром в среду также распорядились перекрыть центральные улицы города, что вызвало неудобства для местных жителей. Общественный деятель Дмитрий Калинин подал в прокуратуру жалобу на действия чиновников, которые заблокировали центр города и работу общественного транспорта. Активист назвал странным и опасным решение мэрии сократить количество транспорта во время пандемии коронавируса.
В Хабаровске и Владивостоке полиция перекрыла все подходы к центральным площадям городов, чтобы помешать сторонникам оппозиции провести там протестные акции. В итоге хабаровские активисты переместились в гайд-парк, а владивостокские – на площадь перед вокзалом.