Владимир Путин пообещал семьям с детьми по 10 тысяч рублей, медикам – новые машины, а студентам – бюджетные места
Глава государства заявил, что пандемия коронавируса нанесла сильный удар по благосостоянию россиян. В этой связи он поручил правительству подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми
Президент Владимир Путин начал свое послание Федеральному Собранию с перечисления новых мер социальной поддержки граждан.
Глава государства заявил, что пандемия коронавируса нанесла сильный удар по благосостоянию россиян. В этой связи он поручил правительству подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми. Также президент призвал оказать финансовую помощь беременным женщинам.
В качестве конкретной меры помощи глава государства предложил выплатить в августе семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей, чтобы родители могли подготовить их к новому учебному году.
Кроме того, Владимир Путин призвал сделать детский отдых «максимально доступным». В частности, он предложил возвращать родителям половину стоимости путевок в летние детские лагеря.
Президент поручил правительству продлить до конца года действие программы кэшбека (возврат части стоимости отдыха внутри страны), которая впервые стартовала в России прошлым летом.
Затронул глава государства в своем послании и сферы здравоохранения и образования. Владимир Путин анонсировал масштабное обновление парка машин скорой помощи и строительство, строительство новых школ и увеличение количества бюджетных мест в вузах.