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21 апреля 2021, 12:51

Владимир Путин пообещал семьям с детьми по 10 тысяч рублей, медикам – новые машины, а студентам – бюджетные места

Глава государства заявил, что пандемия коронавируса нанесла сильный удар по благосостоянию россиян. В этой связи он поручил правительству подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми

Владимир Путин пообещал семьям с детьми по 10 тысяч рублей, медикам – новые машины, а студентам – бюджетные места
Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин начал свое послание Федеральному Собранию с перечисления новых мер социальной поддержки граждан.

Глава государства заявил, что пандемия коронавируса нанесла сильный удар по благосостоянию россиян. В этой связи он поручил правительству подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми. Также президент призвал оказать финансовую помощь беременным женщинам.

В качестве конкретной меры помощи глава государства предложил выплатить в августе семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей, чтобы родители могли подготовить их к новому учебному году.

Кроме того, Владимир Путин призвал сделать детский отдых «максимально доступным». В частности, он предложил возвращать родителям половину стоимости путевок в летние детские лагеря.

Президент поручил правительству продлить до конца года действие программы кэшбека (возврат части стоимости отдыха внутри страны), которая впервые стартовала в России прошлым летом.

Затронул глава государства в своем послании и сферы здравоохранения и образования. Владимир Путин анонсировал масштабное обновление парка машин скорой помощи и строительство, строительство новых школ и увеличение количества бюджетных мест в вузах.

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