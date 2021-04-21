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21 апреля 2021, 11:59

За последние 10 лет из России уехали 70 тысяч ученых. С 2012 года этот показатель вырос в пять раз

Главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин сообщил, что за указанный период число уехавших за рубеж ученых выросло с 14 тысяч до 70 тысяч человек. В связи с «утечкой мозгов» Россия не может реализовать нацпроект «Наука»

За последние 10 лет из России уехали 70 тысяч ученых. С 2012 года этот показатель вырос в пять раз
Фото: Яндекс.Дзен

Число ученых и высококвалифицированных специалистов, которые предпочли уехать из России, с 2012 года выросло в пять раз.

Главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин сообщил, что за указанный период число уехавших за рубеж ученых выросло с 14 тысяч до 70 тысяч человек. В связи с «утечкой мозгов» Россия не может реализовать нацпроект «Наука», задачей которого является увеличение числа ученых.

«За эти годы мы должны были нарастить количество исследователей на 35 000 [человек]. Получилось ровно наоборот», - сообщил Николай Долгушкин, слова которого приводит ТАСС.

Также сообщается, что с 2010 по 2019 год число аспирантов в российских вузах сократилось со 157 тысяч до 84 тысяч человек. Президент РАН Александр Сергеев объяснил такую динамику низким престижем науки и отсутствием «кадрового и интеллектуального потенциала».

Ранее проблемой «утечки мозгов» озаботился президент Владимир Путин. глава государства считает, что основной причиной отъезда ученых из России является их стремление найти более высокооплачиваемую работу. Путин призвал создавать в стране достойные условия для труда и хорошо платить научным работникам.

Между тем, рост числа уезжающих за границу ученых может быть связан, в том числе и с участившимися случаями преследования ведущих ученых со стороны ФСБ. За последнее время несколько российских ученых стали фигурантами уголовных дел о государственной измене, хотя по работе они не имели доступа к секретной информации.

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