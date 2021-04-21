Сын Валентины Матвиенко потребовал от туркомпании 6 млн рублей за отмененный им же частный рейс
Конфликт возник из-за того, что сын чиновницы сам отменил частный рейс, заявив, что штраф за это не предусмотрен, а теперь требует от фирмы вернуть деньги за тур и еще несколько миллионов сверху
Сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей подал в суд на компанию Key Point Club, которая организовала ему перелет частным самолетом до Иркутска и обратно. Конфликт возник из-за того, что сын чиновницы сам отменил частный рейс, заявив, что штраф за это не предусмотрен, а теперь требует от фирмы вернуть деньги за тур и еще несколько миллионов сверху.
Key Point Club предлагает организацию путешествий для VIP-клиентов, включая оказание помощи в медицинском обслуживании в случае необходимости. Бизнесмен Сергей Матвиенко был одним из клиентов этой фирмы.
В судебном иске говорится, что сын спикера Совета Федерации и Key Point Club заключили договор стоимостью 10,6 млн рублей на организацию перелета по маршруту Петербург — Иркутск — Петербург в период 17–21 февраля 2021 года. Судя по всему, Сергей Матвиенко планировал посетить озеро Байкал. В этом договоре был прописан штраф за отмену рейса в размере 25% от стоимости, сообщает Znak.com.
Г-н Матвиенко указал, что 1 февраля оплатил перелет, а на следующий день обнаружил, что стоимость рейса якобы была завышена. Тогда он отказался от перелета и попросил Key Point Club вернуть все уплаченные средства. Позже VIP-клиент получил 7,95 млн рублей, а 2,65 млн рублей компания удержала в виде штрафа (сам Матвиенко утверждает, что деньги удержали «без объяснения причин»).
В своем иске сын высокопоставленной чиновницы утверждает, что Key Point Club не переводила деньги за рейс перевозчику Euro-Asia Air, а последняя не предусмотрела в договоре никаких штрафов за отказ от услуг.
Сейчас Сергей Матвиенко требует у организатора перелета вернуть ему удержанные 2,65 млн рублей, а также выплатить еще 3,5 млн рублей за нарушение срока возврата денег и несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований истца как потребителя.
Пока иск Сергея Матвиенко оставлен без движения.