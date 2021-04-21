Сенаторы предложили лишить региональные власти полномочий по введению антиковидных ограничений
Сенаторы Сергей Леонов и Владимир Круглый предложили лишить региональные власти полномочий по борьбе с коронавирусной инфекцией и перевсти всю ответственность за введение антиковидных ограничений на федеральные власти.
Сенаторы Сергей Леонов и Владимир Круглый предложили лишить региональные власти полномочий по борьбе с коронавирусной инфекцией и перевести всю ответственность за введение антиковидных ограничений на федеральные власти.
Член комитета по социальной политике Сергей Леонов в беседе с «Известиями» заявил, что сейчас большая часть ответственности за введение ограничений лежит на местных властях. Такую ситуацию сенатор назвал нелогичной, так как это не входит в их компетенцию.
Леонов считает, что ограничения, которые вводятся в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, - это зона ответственности Роспотребнадзора и его региональных представительств.
Кроме того, местные власти заинтересованы в снятии ограничений, чтобы не наносить экономике региона ущерб, а значит, они могут быть необъективны в принятии решений. «Действия региональный властей могут демотивировать граждан из-за создания впечатления, что в России уже победили коронавирус», - отметил сенатор.