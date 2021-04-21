21 апреля 2021, 10:58
Росстат передумал публиковать данные о реальных доходах россиян перед посланием президента
Росстат отложил публикацию отчета о реальных располагаемых денежных доходах россиян в первом квартале 2021 года. Изначально ведомство должно было обнародовать эти данные 20 апреля – перед посланием президента Владимира Путина Федеральному Собранию
Фото: новости-ростов.рф
Росстат отложил публикацию отчета о реальных располагаемых денежных доходах россиян в первом квартале 2021 года. Изначально ведомство должно было обнародовать эти данные 20 апреля – перед посланием президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
Данные о реальных доходах россиян Росстат обещает опубликовать 29 апреля, сообщает Forbes.
Представитель статистического ведомства объяснил дату изменение публикации доклада тем, что сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени.