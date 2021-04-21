Полиция задержала юриста ФБК Любовь Соболь как организатора акции 21 апреля
Адвокат Владимир Воронин сообщил в Twitter, что полицейские провели план «Перехват», в ходе которого вытащили Любовь Соболь из такси возле станции метро «Автозаводская». Где сейчас находится юрист ФБК, не сообщается
В Москве сотрудники полиции накануне протестной акции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Любовь Соболь.
Адвокат Владимир Воронин сообщил в Twitter, что полицейские провели план «Перехват», в ходе которого вытащили Любовь Соболь из такси возле станции метро «Автозаводская». Где сейчас находится юрист ФБК, не сообщается.
Также сообщается о задержании активистов в Кургане и Иркутске. Так, в Кургане полиция задержала сотрудницу местного штаба Алексея Навального Софью Лопатину. Сейчас она находится в отделе полиции № 1.
Помимо Лопатиной силовики задержали Дарью Левкину - девушку координатора курганского штаба Навального Алексея Шварца. Ее подозревают в организации несанкционированного митинга 21 апреля. Сам Шварц был задержан 20 апреля, сообщает «МБХ медиа».
В Иркутске задержали активиста Вячеслава Воробья, когда он просто шел по улице. Задержание связывают с видеороликом с анонсом протестной акции, который был опубликован еще до назначения даты протестного митинга.