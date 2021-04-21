Россия по степени свободы прессы оказалась на одном уровне с Конго и Гондурасом
По уровню свободы СМИ Российскую Федерацию определили в «красную зону» вместе с Индией, Бразилией, Турцией и Мексикой. Худе дела обстоят только в странах «черной зоны», в которую входят Китай, Иран, Египет, Вьетнам и Туркменистан
Эксперты организации «Репортеры без границ» (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы, в котором Россия опустилась на 150-е место из 180 возможных.
Согласно этому рейтингу, ситуация со свободой слова в России ухудшилась настолько, что страна оказалась на одном уровне с Конго и Гондурасом. По уровню свободы СМИ Российскую Федерацию определили в «красную зону» вместе с Индией, Бразилией, Турцией и Мексикой. Хуже дела обстоят только в странах «черной зоны», в которую входят Китай, Иран, Египет, Вьетнам и Туркменистан.
Самый высокий индекс свободы прессы зафиксирован в Норвегии, Финляндии и Швеции.
«Репортеры без границ» объяснили низкий показатель свободы прессы в России использованием против журналистов «репрессивного аппарата», а также законами, ужесточающими контроль за СМИ.
Наиболее сильное давление власти оказывают на журналистов независимых изданий, которые специализируются на антикорруционных расследованиях. Например, в апреле силовики провели обыски у главного редактора «Важных историй» Романа Анина по делу о неприкосновенности частной жизни, которое было возбуждено из-за статьи о связи между бывшей женой главы «Роснефти» Ольгой Сечиной и дорогостоящей яхты с названием «Принцесса Ольга».